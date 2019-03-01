«ВСУ, сверкая пятками, будут улепетывать до Запорожья» – Дубовой

01.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

У армии ДНР достаточно сил и ресурсов для отражения любых попыток наступления со стороны ВСУ.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил писатель и военный корреспондент Геннадий Дубовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, у нас, неоднократно об этом уже говорил, давно боеготовая, отличная армия, украинцы это прекрасно знают. Это первое. Второе, все прекрасно понимают, что для того, чтобы раз и навсегда лишить Киев даже какой-то гипотетической возможности военного реванша, у нас всё будет приведено в полную боевую готовность и нами будет дан очень жёсткий ответ, дабы им неповадно было», – отметил журналист.

Также Геннадий Дубовой прояснил вопрос о необходимости существования Минских договорённостей.

«Но теперь, когда наши диванные аналитики до сих пор продолжают говорить, что «Минские соглашения – это предательство, и т.д., и т.п.». Проясняю, ребята. Вот мы, нарушив все соглашения, перешли в масштабное наступление. Люди же следят за ситуацией с той стороны, и они видят, что такое война. Это что такое? Это десятки, а может быть сотни тысяч трупов, это разрушенные города, это полный крах экономики. И поэтому они уже нас там не ждут, они этого не хотят. Ребята, сделайте это как-то без крови, без разрушений и без войны. Я уже не говорю о том, что значительная часть населения открыто враждебна к нам.

Дальше, вот мы туда пришли, что мы будем делать? То есть, когда вы берёте под контроль такую огромную территорию, на которой множество враждебных элементов, вам, поневоле, придётся вводить жёсткий полицейский, репрессивный режим, первое время. Это значит, что те люди, которые к нам благожелательно настроены, они автоматически становятся неблагожелательно настроенными, а то и врагами. Понимаете, мы выглядим как оккупанты. Вот поэтому те, кто нас там ждут, они хотят, чтобы мы всё сделали путём таким, чтобы не пришлось терпеть лишения и можно было бы обойтись без войны. Вот единственный такой путь Владимир Владимирович и придумал в Минских соглашениях», – отметил он.

Также, говоря о боеспособности армии ДНР, Дубовой напомнил о Союзе добровольцев Донбасса, способном предоставить ещё 50 тысяч военных для обороны государственности Республики.

«Понимаете, если будет дан приказ, то через структуру СДД, Бородай говорил, два батальона, по моим подсчётам, гораздо больше. Через структуру СДД уже готовы, по сути, пункты сбора людей, с выстроенной логистикой, с возможностью быстро прибыть на Донбасс, через эти структуры у нас может быть до 50 тысяч человек одномоментно включено. Итак, армия, плюс 50 тысяч человек-добровольцев, вы представляете, что это такое? Украинцы будут, сверкая пятками, улепётывать, как минимум, до Запорожья», – резюмировал Дубовой.