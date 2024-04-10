ВСУ терроризируют весь Левый берег Херсонской области – депутат Госдумы

Максим Столяров.  
10.04.2024 18:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, Херсон


Украинские вооружённые формирования целенаправленно бьют по гражданским целям и устраивают охоту на представителей администрации Херсонской области.

Об этом на канале «PolitWera» рассказал курирующий Херсонскую область депутат Госдумы РФ Игорь Кастюкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые формирования целенаправленно бьют по гражданским целям и устраивают охоту на представителей администрации...

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«В Каховке обстреляли автопарк, горел автобус. И я понимаю, почему остальные ребята не вышли сразу эвакуировать, потому что практически находились под наблюдением на линии огня. ПАЗики, которые перевозят между деревнями пенсионеров возят пенсию оформлять, вот эта история.

В Великой Лепетихе объявили охоту на сотрудников администрации. Причём, там глава пересаживается из одной машины в другую. Бьют в ту машину, в которой она ехала, бьют в ту машину, в которую она пересела. Бьют ещё одну машину, которая развозит хлеб, проходящая рядом. Получилось, что пять человек получили ранения разной степени тяжести», – отметил он.

«В Великих Копанях опять атаки дронов, и бьют из артиллеристских орудий каких-то. Такая вот вся верхняя дорога между Херсоном и Новой Каховкой и выше к Верхнему Рогачику – начинают бить весь левый берег», – рассказал Кастюкевич.

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