ВСУ терроризируют весь Левый берег Херсонской области – депутат Госдумы

Украинские вооружённые формирования целенаправленно бьют по гражданским целям и устраивают охоту на представителей администрации Херсонской области.

Об этом на канале «PolitWera» рассказал курирующий Херсонскую область депутат Госдумы РФ Игорь Кастюкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Каховке обстреляли автопарк, горел автобус. И я понимаю, почему остальные ребята не вышли сразу эвакуировать, потому что практически находились под наблюдением на линии огня. ПАЗики, которые перевозят между деревнями пенсионеров возят пенсию оформлять, вот эта история.

В Великой Лепетихе объявили охоту на сотрудников администрации. Причём, там глава пересаживается из одной машины в другую. Бьют в ту машину, в которой она ехала, бьют в ту машину, в которую она пересела. Бьют ещё одну машину, которая развозит хлеб, проходящая рядом. Получилось, что пять человек получили ранения разной степени тяжести», – отметил он.