ВСУ теряют 30 тысяч человек ежемесячно – ветеран ЦРУ

Константин Серпилин.  
05.11.2024 18:28
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Безвозвратные потери украинской армии достигли миллиона человек, и каждый месяц эта цифра увеличивается ещё на 30 тысяч.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Безвозвратные потери украинской армии достигли миллиона человек, и каждый месяц эта цифра увеличивается ещё...

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«Украинцев погибло около миллиона. Недавно в интернете появилось видео, несколько школьников засняли, как полицейские хватают парня на втором этаже здания. И заталкивают в машину, чтобы отправить на фронт. Всё, теперь ты в армии.

Сейчас Украина теряет в среднем около 30 тысяч человек убитыми и раненными в месяц. Это огромное число», – сказал Джонсон.

Он пожаловался, что при этом многие западные СМИ просто ретранслируют заявления Киева, не подвергая их никакой критике.

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