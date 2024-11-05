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Безвозвратные потери украинской армии достигли миллиона человек, и каждый месяц эта цифра увеличивается ещё на 30 тысяч.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцев погибло около миллиона. Недавно в интернете появилось видео, несколько школьников засняли, как полицейские хватают парня на втором этаже здания. И заталкивают в машину, чтобы отправить на фронт. Всё, теперь ты в армии. Сейчас Украина теряет в среднем около 30 тысяч человек убитыми и раненными в месяц. Это огромное число», – сказал Джонсон.

Он пожаловался, что при этом многие западные СМИ просто ретранслируют заявления Киева, не подвергая их никакой критике.