ВСУ теряют боеспособность – Бутусов

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Не обеспечив подразделения ВСУ возможностью проводить ротацию, киевское руководство и без всякой войны истощает собственные войска.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно нам нужен призыв. Нужно менять тех, кто сидит на передовой, чтобы у них было больше времени на восстановление, и чтобы можно было чаще менять людей и чаще проводить ротации. Для этого надо менять и тактику, и систему применения войск. Не держать части, пока они полностью истощаются. У нас есть бригады, которые практически без остановки с самого начала войны воюют. С единственной условной ротацией, на период переезда с одного участка фронта на другой», – сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что не имея возможности проводить ротацию, в ВСУ начинаются проблемы со здоровьем и психикой, и таким образом армия будет уменьшаться даже без учёта боевых потерь.

«Если так тратить людей, будет тяжело. Наша проблема в том, что наши войска, бригады и батальоны, воюют в один эшелон. Их максимально растягивают, и они не могут организовать внутренние ротации. Не могут обеспечить такие условия, чтобы подразделения можно было выстроить в два эшелона, и они бы себе внутри поводили ротации. И это был бы нормальный режим. Но мы растягиваем войска, они держатся до последнего. Я даже не говорю про боевые потери, люди выходят из строя из-за болезней, нервные и психические проблемы. И мы таким образом сами стачиваем боеспособность наших войск», – сокрушается украинский обозреватель.