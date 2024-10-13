ВСУ теряют еще один город – общественное мнение готовят к отступлению

Тарас Стрельцов.  
13.10.2024 19:37
  (Мск) , Львов
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Дзен, Донбасс


Ситуация в боях за Дзержинск (Торецк) для ВСУ складывается не лучшим образом, и если будет нужно выбирать, как и в случае с Угледаром, «выбор будет в пользу сохранения жизни военнослужащих». 

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила спикер ОТГ «Луганск» ВСУ Анастасия Бобовникова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в боях за Дзержинск (Торецк) для ВСУ складывается не лучшим образом, и если...

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«Ситуация в Торецке очень сложная, мягко говоря, городские бои идут тяжело и нестабильно, наши войска сдерживают наступление, но враг напирает и напирает.

К сожалению, противнику удалось пройти ещё соседними улицами Торецка, кроме улицы Центральной, они выпалили и полностью разрушили любые дома, укрытия на этих улицах. Это позволило им занять ещё две соседние улицы», – сообщила Бобовникова.

«Ведутся ли, к сожалению, сейчас разговоры, например, что с Торецком будет то же самое, как с Угледаром, когда Зеленский сказал, что жизни украинских военных важнее, чем руины города?» – спросил телеведущий.

«Хоронить Торецк рано. Бои ведутся, там находятся сильные подразделения украинской армии, и они будут сдерживать врага настолько, насколько это будет возможно. Однако также я повторю слова президента, что мы бережём каждую жизнь военнослужащего, и если будет нужно, мы будем выбирать, и выбор будет в пользу наших военнослужащих», – ответила спикер ОТГ.

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