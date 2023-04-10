ВСУ теряют новые районы в Артемовске

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Российские подразделения продолжают продвижение в Артемовске, но пока преждевременно говорить, что ВСУ вот-вот оставят город.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают военно-аналитические источники. Причем ухудшение ситуация для украинских частей признают как российские, так и проукраинские ресурсы.

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Так, военкор Александр Симонов (телеграм-канал «Позывной Брюс») информирует, что район Интернат практически полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер», а штурмовые группы уже приблизились к району Элеватор, выйдя на развилку железнодорожных путей.

По его словам, в районе Зона занят стадион Металлург, а «передовые позиции «музыкантов» находятся в районе Верхнего парка». Он уточнил, что железнодорожная станция и Храм всех святых пока еще под контролем противника.

«Продолжаются бои в районах Поселок, Водоканал и Самолет, а также вблизи пригородов Хромово и Ивановского (Красного). Вопреки сообщениям ряда СМИ и Telegram-каналов, ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. С опорного пункта между улицами Корсунского и Чайковского тоже никто не отступал. Трасса снабжения из Часов Яра пока физически не перерезана. Сообщения о падении Бахмута, мягко говоря, преждевременны. Бойцы ЧВК «Вагнер» хорошо делают свое дело, но бежать впереди паровоза не надо», – пишет Симонов.

Прибавилось пессимизма у украинского военного паблика Deep State.

«Продолжаются бои у железнодорожной станции: результат неизвестен. Так же неизвестна достоверная ситуация у стадиона Авангард, удержание позиций там становится крайне тяжелым из-за ситуации севернее. Продолжаются бои у Бахмутской ООШ №2. Все попытки врага улучшить тактическое положение возле Ивановского, Хромового и Богдановки, по предварительным данным, успехи не принесли», – отмечается в публикации.

Кроме того, указывается, что в городе «очень сложная» для ВСУ ситуация.

«Сейчас многие друзья держат «крепость», поэтому с каждым днем описывать ситуацию в городе становится все труднее», – признает паблик.

В свою очередь журналист немецкого издания «Бильд» Юлиан Репке, поддерживающий киевский режим, пишет, что русские контролируют порядка 75% Артемовска.

«К сожалению, поступают и наглядные доказательства того, что Украине не удалось удержать железнодорожные пути на северо-западе, российские войска захватили там новые жилые районы. С учетом этого защищать центральный железнодорожный вокзал теперь имеет мало смысла», – сокрушается Репке.

Российское продвижение фиксирует и телеграм-канал «Рыбарь» в сегодняшнем утреннем отчете.

«В Бахмуте штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают теснить противника в северных кварталах. Российские силы практически полностью контролируют район Интернат и ведут бои у развилки железнодорожных путей. В центре города «вагнеровцы» продвинулись в направлении Салтовского мясокомбината и Бахмутской автостанции. Ожесточенные бои продолжаются у железнодорожного вокзала и Храма Всех Святых, которые находятся под контролем ВСУ. На юге Бахмута российские подразделения ведут бои за контроль над территорией школ № 2 и № 40 на улице Чайковского. Освобождение данного участка позволит отрезать город от группировки ВСУ в Красном и перекрыть один из путей снабжения», – подчеркивает «Рыбарь».

А главком Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российский противник в Артемовске перешел к «тактике выжженной земли».

«Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», – заявил Сырский.