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Украинская армия оказалась в угрозе котла в районе Невельского и рискует потерять позиции в Угледаре, если ВС РФ продолжат наступление здесь.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости. Live» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, бывший член нацистской партии Олега Тягнибока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невельское – угроза оперативного окружения украинских войск. Уже в частности принято решение о выводе оперативных подразделений Вооруженных сил Украины. Сложная ситуация – Горняк, Украинск, после потери Карловки ситуация резко ухудшилась. Достаточно сложная ситуация в районе Угледара. После падения Водяного оккупанты продолжают давление», – сказал эксперт.

«Причём атаки идут как фронтально с целью отвлечения резервов, так и по флангам. В данный момент бои происходят в районе Южнодонбасская-1 и Южнодонбасская-3. Это шахтоуправления, оккупанты пытаются взять под свой контроль терриконы. Это фактически господствующие высоты. Если оккупантам, не дай бог, удастся взять терриконы, они будут иметь возможность держать под огневым контролем позиции Вооруженных сил Украины непосредственно в Угледаре», – заявил Снегирев.