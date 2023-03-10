ВСУ теряют позиции в Артемовске. Начались бои на заводе АЗОМ

Олег Кравцов.  
10.03.2023 12:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


В Артемовске, за который продолжаются ожесточенные бои, фиксируется очередное продвижение российских штурмовых групп.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал «Позывной Брюс», связанный с ЧВК «Вагнер», бойцы которого штурмуют город.

В Артемовске, за который продолжаются ожесточенные бои, фиксируется очередное продвижение российских штурмовых групп. Об...

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«Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» зашли на территорию «Артемовского завода по обработке металлов» (АЗОМ) с севера и начинают продвижение вглубь территории промышленного предприятия», – пишет автор.

При этом он указывает на сложность штурма этого объекта, который представляет собой территорию с плотной промышленной застройкой и сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей.

«По опыту штурма восточных окраин Бахмута и рудников Соледара, ВСУ вряд ли сдадут АЗОМ без боя. Противник всегда старается удерживаться за подобные объекты, используя их как крепости», – предупреждает «Позывной Брюс».

Подтверждает информацию о продвижении на заводе и военный обозреватель Юрий Подоляка.

«ЧВК «Вагнер» приступил к штурму завода АЗОМ (на карте обозначен синим овалом). «Музыканты» уже зашли на его территорию. П.С. Также есть информация, что они вышли на окраины Богдановки. Но в  село пока не зашли», – пишет Подоляка.

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