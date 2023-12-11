ВСУ теряют позиции в Марьинке и отступают под Артемовском

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Битва за Марьинку подходит к концу – под контролем ВСУ остается всего 3 процента населенного пункта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

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«В Сети вновь появились кадры объективного контроля российской армии на западной окраине Марьинки. Российские военнослужащие установили флаг России на руинах одного из домов в конце улицы Полиграфической. Видео демонстрирует существенные результаты ВС РФ, достигнутые за последнее время в Марьинке. Полиграфическая улица находится на небольшой возвышенности, поэтому продвижение на оставшихся участках улиц Шахтерской и Каштановой упростится. Основной состав украинских формирований выведен на запад в Георгиевку, но вдоль Каштановой и Шахтёрской улиц сохраняются очаги сопротивления ВСУ», – отмечается в публикации.

«И на этом достижения ВС РФ не заканчиваются: российские войска продвинулись в руинах к северу от Марьинского водохранилища. В результате наступления удалось занять несколько позиций вдоль улиц Леси Украинки и Ивана Франко. В настоящее время линия соприкосновения проходит по Парижской коммуне. Двигаться дальше без контроля над холмами к северу бессмысленно: сразу после улицы Парижской коммуны располагается пустырь, на котором любое подразделение будет как на ладони. Под контролем ВСУ остаётся около 3% территории города», – пишет «Рыбарь».

Подтверждает успехи в Марьинке и тг-канал «Два майора».

«В Марьинке наши войска продвинулись еще больше, ознаменовав свой тактический успех установкой флага. Враг еще находится на окраине города, подразделения Армии России также продвигаются севернее Марьинского водохранилища», – указывает паблик в утренней сводке.

Тг-канал военкора Семена Пегова WarGonzo отмечает, что на Донецком направлении бои не стихают.

«На Донецком фронте российские войска при поддержке средств дальнего поражения продолжили штурмовые действия у Новомихайловки, в Марьинке, у Первомайского, в районе Тоненького, Северного (населённый пункт к западу от Авдеевки), в промзоне юго-восточнее украинского укрепрайона, у коксохимического завода северо-восточнее, Степного (не путать с одноимёнными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). На последнем из перечисленных участков есть тактический успех за железнодорожным полотном», – описывает ситуацию WarGonzo.

Связанный с ВСУ и занимающийся составлением карт украинский тг-канал Deep State подтверждает, что в Марьинке русские «подняли флаг на западных окрестностях Марьинки, на этот раз несколько севернее прошлогоднего».

Указывается, что ВС РФ применяют как колонны техники, так и тактику малых групп.

«Сейчас уточняется линия столкновения, но факт продвижения, к сожалению, присутствует», – признает украинский источник.

Кроме того, DeepState пишет, что для ВСУ «ситуация возле Новомихайловки продолжает ухудшаться», а российские колонны «уже заезжают на восточные окраины села».

Ресурс обращает внимание на ухудшение ситуации для ВСУ в районе Артемовска.

«Враг продвигается западнее Бахмута сразу в нескольких местах. Пешие группы и технику фиксируем уже восточнее Богдановки, что свидетельствует о продвижении врага. Зафиксированы, к сожалению, удачные штурмовые действия врага на высоте 188.6 возле Хромового. На распространяемых врагами кадрах виден десант, которому ничего не сделали, дальнейшая зачистка и закрепление сил противника», – говорится в публикации.

Кроме того, у ВС РФ успехи между Бахмутом и Ивановским, где «утрачена высота 144.0».

Прогнозируется, что далее русские будут и дальше пытаться продвинуться на Ивановское.

«Но главный удар скорее всего будет по дороге из Бахмута на Часов Яр. Утрата высоты 199.4 очень испортит условия для обороны в сторону Ивановского. Несколько западнее начинается хребет и большая высота, на которой уже стоит Часов Яр. В отличие от Бахмута, данный город уже является стратегически важным для обороны Краматорской агломерации», – сокрушается Deep State.

Военный обозреватель Борис Рожин объяснил причины последних успехов ВС РФ.

«Ухудшение ситуации является прямым следствием провала наступления ВСУ, где Генштаб ВСУ успешно растранжирил оперативно-стратегические резервы, а как понадобилось заделывать потенциальные трещины на фронте, потребовалось спешно снимать несколько бригад с Запорожского направления и бросать их в не до конца восстановленном состоянии под Марьинку, Авдеевку и Артемовск. С попутным поиском виноватых в том, кто до этого довел», – подчеркивает Рожин.