ВСУ теряют тысячи человек, попадая в «огневые мешки» на Запорожском фронте – военкор

ВС РФ используют тактику «огневых мешков», истребляя ВСУ на Запорожском фронте.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Хайруллина, это приводит к потерям ВСУ только в атаках на Старомайорское и Урожайное, исчисляемых в несколько тысяч человек – с начала августа.

«Наши держат их в узком коридоре, а они себе это преподносят… почему в узком коридоре, – чтобы создавать такие огневые мешки, чтобы они туда залазили, и там их удобно с двух сторон уничтожать. Наши чуть-чуть даже сами откатываются, дают небольшой плацдарм, они туда заходят и получают по полной. Такая тактика нехитрая, но в то же время и хитрая, она с незапамятных времен используется.

Украинцы подают у себя, что якобы на этих узких направлениях создаем численный перевес над российскими войсками. Но на второй месяц наступления они сообразили, что у них что-то не то происходит с этим перевесом и пытались под Работино справа влево расширить этот плацдарм и под Старомайорском Урожайное пытались обойти.

Тоже получили, ситуация там абсолютно стабилизирована, они продолжают по инерции атаковать малыми группами, получают, и в целом там достаточно стабильная ситуация. Хотя потери под Старомайорском и под Работино у них чудовищные. Там за эту неделю августовскую, они у них не одной тысячей исчисляются», – отметил Хайруллин.