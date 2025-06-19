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Для ВСУ продолжает ухудшаться ситуация на стыке ДНР и Днепропетровской области.

С украинской стороны сообщают, что под угрозой потери оказалось важное пересечение дорог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Новопавловском направлении ситуация все ухудшается. В с. Запорожье еще продолжаются бои, но тенденции пока неутешительны. В Комаре и районе села – аналогично. Уровень проблем еще больше растет. Фактически бои за важный треугольник Ялта-Филиал-Грушевское начались. Его потеря позволит оккупантам создать немаленький плацдарм на территории Днепровской области (а возможно, и Запорожской) и атаковать в сторону трассы Покровск-Павлоград. Конечно, ничего хорошего не принесет нам, а враг будет иметь оперативно-тактический успех и возможность наступать во всех трех направлениях (на Межевую, на Запорожскую область и на трассу Павлоград-Покровск)», – описывает ситуацию украинский военкор-русофоб и волонтер ВСУ Богдан Мирошников.

Стоит заметить, что на этом направлении лишь за несколько дней ВС РФ продвинулись более чем на 10 километров.

По предварительным данным, село Запорожье уже оставлено ВСУ.

Военный блогер Юрий Подоляка после потери оккупантами Запорожья и Комара для противника нарастают угрозы.

«Именно оставление ВСУ двух вышеупомянутых н.п. привело к тому, что фронт их здесь продолжает сыпаться в т.ч. и по флангам (западнее Фёдоровки и севернее Алексеевки). Наши части продолжают брать под контроль лесопосадки на западном береу Мокрых Ял (около Фёдоровки) и тем самым стараются перехватить логистику гарнизонов ВСУ, сражающихся в районе н.п. Ялта и Звезда (Зiрка). Следующими их целями здесь должны стать н.п. Мирное и Поддубное.

Тем временем севернее реки Волчья наши части ведут бои в Дачном (это уже Днепропетровщина) и зачищают карман между Алексеевкой и Ореховым.

После этого совместно с частями группировки «Центр» севернее (которые должны выполнить еще и свою подготовительную работу) начнется движение на Новопавловку. Наиважнейший населенный пункт на данном участке фронта, занятие которого открывает перед нами широчайшие перспективы.

Держим кулаки и молимся за парней…