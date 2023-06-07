ВСУ торгуют пленными за русские рубли – Хайруллин

Подразделения ВСУ последние несколько месяцев используют опыт ичкерийских боевиков, пускаясь в откровенный терроризм и торгуя пленными, при этом предпочитая в виде оплаты российский рубль.

Об этом на канале «Politwera» заявил находящийся в Донецке военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одного взяли из этих ребят (в плен – ред.), двоих ищут, но уже они звонят родителям, «немцы», и требуют полтора миллиона – не гривен, а рублей. Хочу сказать, помните, была Чечня, поначалу там, первая война, все – ой, какие освободители, а потом как они начали разлагаться, внутреннее разложение пошло, они превратились в откровенных террористов, они же этим начали промышлять. Почему-то об этом никто не говорит. А украинцы уже с полгода начали этим промышлять – показатель того, как они разлагаются, то есть у них уже начинается финальная стадия», – отметил он.

«Именно они просят не гривнами, а рублями. Гривна, получается, уже не котируется у них самих, а рубль – это валюта победителя, я так понимаю, они рассуждают, как бы им пригодится. Крепкая, сильная валюта, плюс они понимают, что за гривну они не купят ничего. И это уже не первый раз, мгновенно попадают, и сразу с передка начинают звонить, заставлять ребят и требовать. И это показатель того, что Украина как государство превращается – всё, кирдык ему, нету армии. С той стороны уже не армия, а как ичкерийцы были бандиты и террористы, там началась торговля людьми прямая, и это уже несколько месяцев продолжается», – рассказал Хайруллин.