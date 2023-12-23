ВСУ требуют мобилизовать частные предприятия на строительство линий обороны

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Свободный рынок – это очень хорошо, но в состоянии войны государство должно обратиться к украинским частным строительным предприятиям с предложением, от которого нельзя отказаться – рыть окопы и строить фортификационные сооружения.

Об этом на дискуссионной панели в Киеве «Украина и мир впереди 2024», посвящённой выживанию украинского бизнеса, заявил мобилизовавшийся в ВСУ бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас очень и очень болезненное – это линии обороны и вообще укрепления. Сейчас они все на 90% строятся собственноручно. Лопата, солдат, экскаватор, который рота позаимствовала и всё остальное. Нам бы хотелось, чтобы строил кто-то другой, более профессиональный. Не факт, что прямо на первой линии обороны, пусть строят вторую, четвёртую, пятую. Скорее всего, это может быть частная компания. Частная компания, которая изготавливает защитные сооружения, заливает это всё бетоном, у них есть работники и так далее. Может ли здесь помочь свободный рынок? Если обратиться сейчас к строительной компании и предложить какие-то либеральные условия, она скажет: «Зачем мне это надо, я в Киеве строю многоэтажки, до свидания, зачем мне рисковать своими жизнями, и маржа лучше?». Возможно, государство должно прийти и сказать: «Нет, друзья, свободный рынок работает не до конца, мы обеспечиваем вам такие условия (да, это будет с наценкой), но ваша задача построить качественно вторую, третью, четвёртую линию обороны, чтобы защитить здоровье хлопцев, чтобы защитить жизни, и чтобы защитить ваше ментальное состояние», – предложил Фирсов.

Последнее, считает ВСУшник, особенно важно.

«Потому что, когда вы открываете «Новое время» и слышите, что Авдеевку могут взять, а сейчас это происходит, это ухудшается на всю страну. А если бы была крепкая линия обороны, не хуже, чем у врага, возможно, и ментальное наше психологическое состояние было бы намного лучше», – объяснил экс-депутат.