ВСУ тренируют юных дроноводов на мирных жителях Брянщины – военкор

Брянщина подвергается массовым атакам вражеских дронов, причем в подавляющем большинстве по гражданским целям.

Об этом в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил российский военкор Александр Сладков, отвечая на вопрос, что происходит на границе в Брянской области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Да, сейчас активизировались беспилотные системы противника. Активизировались очень тяжело. Люди отправляют с той стороны коптеры и, не имея военных целей, они применяют по гражданским целям. Дома, машины, остановки. Всё очень просто, допустим, тот же Стародубский район, он плотно заселён, там люди живут, там абсолютно нормальная активная мирная жизнь, трудовая жизнь. Насчёт прорыва – нет, но насчёт таких кровавых атак, особенно с воздуха – да», – сказал Сладков.