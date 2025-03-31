ВСУ тренируют юных дроноводов на мирных жителях Брянщины – военкор

Максим Столяров.  
31.03.2025 15:20
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Брянщина подвергается массовым атакам вражеских дронов, причем в подавляющем большинстве по гражданским целям.

Об этом в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»,  заявил российский военкор Александр Сладков, отвечая на вопрос, что происходит на границе в Брянской области.

Брянщина подвергается массовым атакам вражеских дронов, причем в подавляющем большинстве по гражданским целям. Об...

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«Да, сейчас активизировались беспилотные системы противника. Активизировались очень тяжело. Люди отправляют с той стороны коптеры и, не имея военных целей, они применяют по гражданским целям. Дома, машины, остановки. Всё очень просто, допустим, тот же Стародубский район, он плотно заселён, там люди живут, там абсолютно нормальная активная мирная жизнь, трудовая жизнь. Насчёт прорыва – нет, но насчёт таких кровавых атак, особенно с воздуха – да», – сказал Сладков.

«Говорят, и я читал в «телеграмах», и мне люди, которые работают с пленными, рассказывают, что якобы дети, детей привлекают. Я имею в виду, совсем молодых. Они предоставляют им возможность управлять, для них это как игра. И в один конец. Коптер улетает, не находит военную цель, бьёт по гражданской», – добавил военкор.

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