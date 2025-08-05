Украинские националисты планируют превратить Константиновку в очередную «фортецю», но окажутся в котле.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинские боевики серьезно засели в Константиновке. Скажем так, бегства или самовольного оставления позиций в массовом порядке здесь не отмечается. То есть, скорее всего, они готовятся к длительной обороне данного населенного пункта.

Но с ними это может сыграть злую шутку, как и на других направлениях, поскольку продвижение западнее Часов Яра по направлению Дружковки и юго-западнее на север может просто перерезать логистические пути, и по сути украинские боевики окажутся в таком огромнейшем котле», – сказал Марочко.