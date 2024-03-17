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Несовершеннолетняя девушка погибла в результате утренней атаки ВСУ в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К большому горю, у нас погиб подросток – девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Разговаривал с ее отцом, он в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна», – написал Гладков.

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Всю ночь ВСУ продолжали обстреливать Белгородскую область из чешских РСЗО «Вампир» и отечественных «Ураган» (часть установок ответным огнём удалось уничтожить российской армии). В регионе многочисленные разрушения жилых домов, хозяйственных построек, разбиты машины.

Живущий в Белгороде полковник в отставке Геннадий Алёхин отмечает, что взамен потерянных установок украинцы перебросили из Сумской области в Харьковскую на Белгородское направление несколько более старых систем залпового огня – «Смерч» и «Град». Они из замаскированных мест осуществляют запуск по российской территории, а затем спешно меняют позицию.

«Педантично начинают артиллерийские налеты в 08:00, вот уже четвертый день», – рассказал Алехин.

Западная пропаганда террористические атаки на Белгород замалчивает – там сюжеты ТВ посвящены утверждениям, что выборы в России сфальсифицированы.

«Пустые избирательные участки, где только силовики. И так целый день в разных вариантах крутят ужастики про страшных русских, которые гонят под дулом пистолета на выборы на новых территориях. Используется только лексика «Fake – Wahl, Fars». Выбор без выбора. Везде льют зеленку протестующие русские, противники путинского режима атакуют Курск и Белгород. Навальная призывает голосовать за кого угодно, главное против Путина. Мозг утюжат бюргерам с утра до ночи по всем ТВ и радиоканалам», – рассказывает специализирующийся на Германии обозреватель Тимофей Борисов.

Его коллега обозреватель Юрий Баранчик считает, что Белгород обстреливают, чтобы сорвать операцию по освобождению Одессы от бандеровцев.

«Проводившиеся ранее и продолжающиеся сейчас обстрелы Донецка, Белгорода и области, Курской области, Брянской области, а также недавние попытки захватить населённые пункты Белгородской и Курской областей преследуют ещё одну цель – вытянуть силы ВС РФ на Харьковскую и Сумскую области. Вынудить к наступлению именно в данном направлении. И тем самым оттянуть от Николаева и Одессы. Так как количество сил и средств в зоне СВО у нас всё-таки ограничено: одновременное наступление на Харьков и на Одессу физически невозможно. Западу критически важно сохранить за подконтрольным ему киевским нацистским режимом выход к Чёрному морю. Война за Украину – это в первую очередь война за Чёрное море», – пишет Баранчик.