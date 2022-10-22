ВСУ убили двух жителей Белгородчины

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Новости Украины

Два человека, из них один несовершеннолетний погибли сегодня в результате обстрелов ВСУ в городке Шебекино. Также ранены 11 человек, 4 находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает СК РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, в результате попадания снарядов в электроподстанцию рядом с одним из предприятий почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов.

«Снова повреждены электросетевые объекты, оборваны линии электропередачи. Часть переключений уже сделали. Социально значимые объекты оперативно запитаем от резервных источников. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее подать электроэнергию в дома жителей. Среди персонала пострадавших нет», – сообщил генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем ТГ-канале, что увидел дым над Шебекино, когда выезжал из села Муром, обстрелянного вчера.

Кроме подстанции загорелся магазин «Фикс прайс». Через несколько часов пожар был полностью потушен.

«Наши пожарные – красавцы!», – написал Гладков.

В Белгородской области до 6 ноября продлен «жёлтый» уровень террористической опасности, а также введен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

Оперативного штаба области решил усилить меры по охране объектов энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства и других особо важных объектов. Каникулы в общеобразовательных учреждениях продлены ещё на одну неделю. Вузам рекомендовано дистанционное обучение. Предприятия на приграничных территориях переходят на гибкий график работы.

550 жителей приграничных областей будут переселены в подмосковные санатории в Подольске, Клину и Лосино-Петровском.. Питание и проживание будет бесплатным. Когда оперативная ситуация позволит, мы доставим жителей обратно. С такой инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.