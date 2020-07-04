04.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Донбасс
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ВСУ убили мирную жительницу


В ходе обстрела водопровода под Горловкой миномётная батарея ВСУ, потеряв корректирующий беспилотник, продолжила огонь вслепую, в результате чего пострадали гражданские лица.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник, нарушая нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции, целенаправленно ведет огонь по гражданским объектам инфраструктуры республики. Так, командир 35-й бригады Палас, считающий, что из-за сезонной жары, выведение из строя объектов инфраструктуры, обеспечивающих жителей республики питьевой водой, спровоцирует гуманитарную катастрофу, отдал преступный приказ командиру 137-го батальона Федичеву уничтожить участок водопровода «Горловка-Дзержинск», – заявил.

Он подчеркнул, что при этом командиры ВСУ отдавали себе отчёт в том, что водоснабжение по проводу осуществляется в населенные пункты, расположенные по обе стороны линии боевого соприкосновения.

«Огневую задачу по уничтожению водопровода выполнял командир взвода миномётной батареи 137-го батальона лейтенант Петух, осуществлявший корректировку огня с применением БЛА типа «Мевик про».


Потеряв беспилотник, украинский каратель, неудовлетворенный результатами огневого поражения, продолжил миномётный обстрел, корректируя огонь без визуального наблюдения гражданской цели», – рассказал представитель ведомства.

В результате хаотичного обстрела одна из мин попала во двор частного дома в посёлке Зайцево и смертельно ранила мирную жительницу 1940 года рождения.

«Командир взвода, осознав, что совершил преступление, покинул позиции. Сотрудники ВСП начали расследование, в настоящий момент местоположение сбежавшего боевика не установлено, проводятся розыскные мероприятия. Командир 35 бригады Палас и командир батальона Федичев, как и принято в украинской армии, с целью избежать ответственности, выставят виновным сбежавшего подчиненного», – добавил Астрахань.

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