13.11.2018, Донецк, Александр Гусар
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Скандал, Сюжет дня, Украина
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ВСУ учат прятать технику от миссии ОБСЕ
Разведка ДНР предоставила документ, в котором военнослужащим ВСУ рассказывают, как правильно прятать технику от наблюдателей ОБСЕ.
Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В наши руки попал документ, в котором расписано, что должны делать украинские военные, чтобы скрыть технику, находящуюся вблизи линии соприкосновения, и беспилотники миссии ОБСЕ не могли её увидеть», – сообщил Эдуард Басурин.
Метки: Донбасс, Миссия ОБСЕ
ReCreative
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12:36 13 ноябряКлимкин изолировал Россию в Twitter и заявил, что такой Донбасс Украине не нужен
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8:53 13 ноябряУкраинские вояки, присягнувшие хунте, потеряли свои семьи в Крыму
8:41 13 ноябряОлег Царёв просит власти России не выдавать Украине антимайдановца
0:22 13 ноябряАэропорт в Симферополе получает новый уровень комфорта
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