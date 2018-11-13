//exit;
13.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Скандал, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

ВСУ учат прятать технику от миссии ОБСЕ

Разведка ДНР предоставила документ, в котором военнослужащим ВСУ рассказывают, как правильно прятать технику от наблюдателей ОБСЕ.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В наши руки попал документ, в котором расписано, что должны делать украинские военные, чтобы скрыть технику, находящуюся вблизи линии соприкосновения, и беспилотники миссии ОБСЕ не могли её увидеть», – сообщил Эдуард Басурин.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть