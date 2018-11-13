ВСУ учат прятать технику от миссии ОБСЕ

13.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Разведка ДНР предоставила документ, в котором военнослужащим ВСУ рассказывают, как правильно прятать технику от наблюдателей ОБСЕ.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В наши руки попал документ, в котором расписано, что должны делать украинские военные, чтобы скрыть технику, находящуюся вблизи линии соприкосновения, и беспилотники миссии ОБСЕ не могли её увидеть», – сообщил Эдуард Басурин.