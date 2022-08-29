ВСУ удалось прорвать оборону на юге и продвинуться на шесть километров – источники

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Новости Украины

Украинские формирования организовали успешное локальное наступление в Херсонской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

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«Со стороны Андреевки ВСУ удалось пройти до Сухого Ставка — небольшого села в 800 метров длиной. Итого к этому часу подтвержден прорыв под Андреевкой и наступление в Ольгино. Прорывам предшествовало массированное огневое поражение объектов ВС РФ в Херсонской области», – сообщает «Рыбарь».

Позже более подробная информация появилась на канале GREY ZONЕ

«Последние три дня и две ночи украинская сторона особенно подошла к выбору объектов под нанесение ударов РСЗО «HIMARS» по объектам ВС России на Херсонщине. Также в районе реки Ингулец неоднократно отмечалась работа разведывательных подразделений противника, в том числе путём форсирования реки Ингулец на лодках. Этой ночью после очередных ударов «HIMARS» противник предпринял прорыв на нескольких направлениях. Им было задействовано до трёх возведённых переправ, которые поразить не удалось. Продвижение противника также осуществлялось при поддержки танкового кулака с силой – до роты. Отмечена работа авиации противника, как минимум вертолётной. Из удачных атак для противника завершились три. Одна из удачных была с направления Андреевка-Лозовое, в результате чего, ВСУ продвинулись почти на 6 километров и заняли село Сухой Ставок», – отмечается в публикации.

Уточняется, что неудачная попытка прорыва для ВСУ имела место на северо-востоке направления в районе населённых пунктов Любимовка, Миролюбовка, Добрянка, Ольгино, Потёмкино и Высокополье, где десантники и бригады Черноморского флота дали отпор.

«Но противник не бросает попыток взять в окружение наши силы в Высокополье, к счастью, тут безуспешно. По уже отработанной тактике, возможно использование для штурмовых задач силы территориальной обороны, а для зачистки – добробатов противника. В целом о более точных продвижениях и откатах говорить пока рано, ситуация развивается с переменным успехом для каждой из сторон. Можно сказать точно, что противник подошёл к вопросу не ура, а со всей уверенностью в своих силах. ВСУ удалось закрепиться и создать плацдарм на одном из прорванных участков. Противник ожидает подход сил. Основные их манёвры по выводу сил на позиции, вероятно, будут осуществлены с наступление темноты. Играем от обороны. Есть ожидания, что ВСУ нанесёт насколько ею возможный удар по дорожной инфраструктуре Каховской ГЭС», – резюмирует GREY ZONЕ.

Также ВСУ попытались перейти в наступление в соседней Николаевской области, но потерпели неудачу.

«А вот на Снигиревском участке у российских войск всё хорошо: ВСУ попытались контратаковать в направлении Благодатного, но потеряв две БМП да человек 10 пехоты, откатились обратно», – пишет «Рыбарь».