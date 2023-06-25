ВСУ удалось воспользоваться бунтом Пригожина на одном из участков фронта

Если бы вчера ВСУ бросили все свои ресурсы на прорыв российской обороны, воспользовавшись устроенным Евгением Пригожиным мятежом, Украина имела все шансы на успех.

Об этом заявил основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

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«Мы молили Бога, чтобы враг не воспользовался ситуацией и не бросил в бой все ресурсы – шансов бы почти не было. Нам и так приходится нелегко, но вчера всё зависло на очень тонкой ниточке. И те, кто понимал, что оказалось на кону и как близко мы подошли к поражению, никогда не поймут тех, кто кричал вагнеровцам славу, радуясь, что кто-то бросил вызов власти», – написал он в своем блоге.

Ходаковский уточняет, что удерживавшие фронт бойцы «получили удар в спину».

«Те, чья жизнь зависит от того, удержат ли фронт – пережили вчера самые чёрные часы, несмотря на то, что и так каждый день эти люди под воздействием войны. Миллионы людей испытали вчера ужас от мысли, что все, что они вынесли за прошедшие годы, будет перечеркнуто в один день. Эти миллионы никогда не смогут без осуждения смотреть в глаза тем, кто улюлюкал при виде падающих вертолётов, сбитых вчерашними своими», – пишет командир.

Аналогично ситуацию оценивает и политолог Александр Дугин:

«Россия вчера стояла на краю пропасти. Всерьез стояла», – признаёт он.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что бойцы в условиях политического кризиса совершили подвиг и удержали фронт. ВСУ при этом понесли потери. В доказательство Рогов публикует фотографию с вокзала Запорожья со скоплением «скорых», встречающих раненых украинских солдат.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ в ответ на вопрос, почему же буксует наступление ВСУ, с которым были связаны ожидания стремительного прорыва на «Леопардах» к Азовскому морю, был вынужден признать:

«Я думаю, что эти ожидания были завышены… Мы понимаем, что они используют очень сильные линии обороны, особенно минные поля… Я думаю, этот год будет решающим в плане изменения игры… Мы должны это сделать», – ответил украинский чиновник, продемонстрировав, что спеси в Киеве явно поубавилось.

Тем не менее, некоторых успехов ВСУ удалось добиться – захвачен плацдарм на левом берегу в Херсонской области.

«Пока Пригожин «ходил на Москву», противник форсировал Днепр и закрепился на позициях, которые до наводнения занимали части МО РФ. Войска группировки «Днепр» в течении суток пытались сбросить противника в реку, но безуспешно. Сейчас ВСУ лодками постоянно подбрасывают на плацдарм подкрепления и укрепляются», – утверждает журналист Алексей Акутин.

Волонтер Алексей Живов подтверждает эти данные, но настроен оптимистично.

«В Алешках Херсонской области действительно идут местные бои на левом берегу. После отхода воды диверсионные группы смогли закрепиться на отдельных участках берега (район Антоновского моста). Вчера и сегодня наши штурмовые подразделения возвращали контроль над берегом. Хорошо отработали артиллерией и минометами. Информация о переброске танков на левый берег не соответствует действительности, но танки поддерживают украинских десант с правого берега. Парни оценивают ситуацию как рабочую, никакой паники и демотивации у десанта нет. Контроль над берегом вернут», – считает Живов.

Политолог Сергей Марков не скрывает тревоги:

«Постоянные попытки ДРГ ВСУ привели к маленькому успеху… В ближайший день должно решиться, смогут ли ВСУ перебросить больше войск и создать полноценный плацдарм на левом берегу, с которого они потом могут начинать наступление в направлении Крыма и Армянска или попытаться окружить российскую группировку войск в районе побережья Черного моря к западу от Крыма? Или армии России удастся уничтожить десант ВСУ?».

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев соглашается:

«Пока это до 50 человек ВСУшников, но противник пытается наращивать и снабжать группу. У них есть мобильные РЭБ, наши FPV-дроны не долетают. Это пока не опасно, но это очень плохая тенденция. Наши десантники ведут бои, запросили удары ФАБами по основаниям моста с обеих сторон», – пишет Царев.