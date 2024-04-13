ВСУ ударили британскими Storm Shadow по Луганску

Сергей Вредников.  
13.04.2024 14:50
  (Мск) , Луганск
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ВСУ-убийцы, Дзен


Британские ракеты Storm Shadow ударили по столице ЛНР, есть несколько пострадавших.

Британские ракеты Storm Shadow ударили по столице ЛНР, есть несколько пострадавших. Глава республики Леонид...

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Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что удар был нанесён по  машиностроительному заводу Луганска, где планировалось в скором времени запустить производство. Также в результате обстрела повреждены жилые дома.

«Враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизни», – сказал Пасечпик.

На данный момент известно о шести раненых.

Представитель МИД РФ в Луганске Владислав Дейнего уточняет, что «повреждения получили несколько жилых домов, в окрестных домах выбиты стёкла».

«Ровно 10 лет с момента официального начала украинской агрессии против Донбасса. Напомню – в этот день 10 лет назад СНБОУ принял решение о начале т.н. «антитеррористической операции», а по факту — гражданской войны против населения Юго-Востока. И вот, 10-летний «юбилей» украинский режим решил отметить очередным ударом по городу Луганску», – написал он.

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