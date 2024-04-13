ВСУ ударили британскими Storm Shadow по Луганску

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британские ракеты Storm Shadow ударили по столице ЛНР, есть несколько пострадавших.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что удар был нанесён по машиностроительному заводу Луганска, где планировалось в скором времени запустить производство. Также в результате обстрела повреждены жилые дома.

«Враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство. Здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков наших граждан. Однако ВСУ, не имея успехов на фронте, пытаются помешать нам наладить мирную жизни», – сказал Пасечпик.

На данный момент известно о шести раненых.

Представитель МИД РФ в Луганске Владислав Дейнего уточняет, что «повреждения получили несколько жилых домов, в окрестных домах выбиты стёкла».

«Ровно 10 лет с момента официального начала украинской агрессии против Донбасса. Напомню – в этот день 10 лет назад СНБОУ принял решение о начале т.н. «антитеррористической операции», а по факту — гражданской войны против населения Юго-Востока. И вот, 10-летний «юбилей» украинский режим решил отметить очередным ударом по городу Луганску», – написал он.