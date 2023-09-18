ВСУ ударили «Хаймарсами» по администрации главы ДНР

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Украинские неонацисты нанесли ракетный удар по зданию администрации главы ДНР.

Кадры с последствиями удара появились в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что по городу было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS. Сработало ПВО, но, как минимум, одна ракета достигла цели.

«Погибших и раненых, по предварительной информации, нет», – сказал и.о. главы ДНР Денис Пушилин.

Волонтёр Алексей Живов считает, что российская сторона должна ответить симметрично, и нанести удары по украинским политическим центрам.

«Повторная атака офиса главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина вновь ставит вопрос о необходимости ударов высокоточным оружием по офисам глав так называемых регионов Украины. Вполне справедливо будет нанести удары по государственным учреждениями Киева, Львова, Харькова, Днепропетровска и т.д. За каждый удар по нашему губернатору надо отвечать десятью ударами по противнику», – пишет он.

А разной степени патриотичности оппозиция воспользовалась случаем ещё раз напомнить, что за девять лет проблема безопасности города – так и не решена.

«Ну, ничего, зато по телеку сплошные победы. Девять лет ничего не могут сделать, девять! Уже в следующем году юбилей этого ада будет, в котором живёт Донецк крайние десяток лет. Военные самородки бл*ть», – написал боец ЧВК «Вагнер» Егор Гузенко в своём телеграм-канале «Тринадцатый».

Также в сети появилась версия, что удар мог быть нацелен на замглавы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, который, согласно неподтверждённым слухам, прибыл в Донецк.