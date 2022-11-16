ВСУ ударили по российской нефтебазе за сотни километров от границы

16.11.2022  11:57 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украинские вооруженные формирования подорвали нефтебазу в Орловской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооруженные формирования подорвали нефтебазу в Орловской области. Об этом в своем ТГ-канале сообщил...

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«Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», – написал Клычков.

Аппарат пробил верхнюю обшивку — образовалась воронка диаметром около 3,5 метров. Нижняя обшивка резервуара осталась не поврежденной. Пожара и утечки горючего удалось избежать. Нефтебаза расположена примерно в 200 километрах от российско-украинской границы.

В Белгородской области ВСУ вчера убили двух человек в городе Шебекино.

Трое были ранены, позже одна из них женщина 80 лет скончалась от проникающего ранения грудной клетки.

«К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Невосполнимая утрата. У мужчины 35-ти лет осколочные ранения рук и ног, у женщины. У женщины 37-ми лет рваные раны бедра и пальцев ног. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Основной прилет снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом. В нем повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50 метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет!», – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Позже он сообщил, что система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». Есть один погибший и два пострадавших с осколочными ранениями нижних конечностей. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях.

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