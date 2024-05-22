ВСУ ударили по российскому городу американскими ракетами

ВСУ обстреляли центр российского Лисичанска, выпустив по жилому кварталу, предположительно, шесть ракет американского производства «Хаймарс».

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он уточнил, что значительные повреждения получили две девятиэтажки. На место выехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Позже стало известно об одном погибшем и как минимум двух раненых мирных жителя.

Обстановку «ПолитНавигатору» прокомментировал полковник запаса НМ ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

«Обстрел Лисичанска в очередной раз подтверждает террористическую сущность военно-политического руководства Украины, поскольку бьют дорогостоящими ракетами американского производства по мирной инфраструктуре, по гражданским домам. Этот населённый пункт, он прифронтовой, там начались восстановительные работы. Буквально недавно в том доме, в который прилетело, была восстановлена крыша после активных боевых действий, и лишь только благодаря тому, что там сейчас не так уж много людей, больших жертв удалось избежать. Но, к сожалению, есть погибший, есть раненые.

По информации, которую я получил буквально сразу от нашего подполья в ДНР, удар наносился с окрестностей Краматорска. Там расстояние порядка 60 км до Лисичанска, это как раз и позволяют тактико-технические характеристики данного типа вооружения наносить удар», – рассказал Марочко.