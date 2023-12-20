ВСУ угрожают дотянуться до каждого военнобязанного

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На Украине ужесточают законодательство, позволяющее прповодить мобилизацию. Так, в скором будущем руководители предприятий обязаны будут лично доставить военнообязанного в ТЦК (военкомат).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Он говорит, что на Украине сейчас работает электронный реестр военнообязанных «Оберег», который, правда, еще не синхронизирован с другими государственными реестрами.

«Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты – НДФЛ – уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП», – сказал Фитьо в интервью РБК-Украины.

По его словам, на данный момент электронная база, работающая в ТЦК, только позволяет осуществлять меры оповещения граждан в любой точке страны.

«То есть гражданин, например, из Луганска или Сум может получить повестку в Одессе. Сейчас эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный. И это позволяет увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона. Пока что синхронизации данных с другими государственными реестрами нет. Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу, автоматически отпадут», – резюмировал представитель Сухопутных войск ВСУ.