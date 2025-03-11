ВСУ умываются кровью за сцену Зеленского у Трампа

Вадим Москаленко.  
11.03.2025 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Если офис Владимира Зеленского не сделает вывод из скандала в Белом доме, то все потери ВСУ из-за снижения американской поддержки будут зря.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если офис Владимира Зеленского не сделает вывод из скандала в Белом доме, то все...

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«Мы противодействуем не миру. Мы противодействуем планам Трампа в отношении Украины и России. Вот поэтому Трамп это воспринимает не как просто то, что Украина торгуется за свои условия или Украина не хочет мира, потому что она чувствует себя сильной, а то, что Зеленский выступает против моей идеи, против моего подхода, он выступает против меня.

Мне кажется в офисе президента это надо понять, и к тем моделям, которые предлагает Трамп, можно дописывать, но их нельзя перечёркивать, исправлять, тем более отвергать. Это смертельно опасно», – сказал Бортник.

«Их можно дописывать. Вот, после того, как Трамп закончил, поставил точку, можно аккуратно поставить запятую и дописать что-то своё. Я надеюсь, что урок Овального кабинета изучен хоть как-то. И больше такого рода безобразные сцены не будут повторяться, за которые уже наши солдаты платят своими жизнями. Потому что снижение американской поддержки уже имеет военный эффект», – предупредил политолог.

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