ВСУ уничтожили блокпост правосеков

ВСУ уничтожили блокпост правосековНовости Украины
В зоне «ООС» одно из подразделений ВСУ совершило артобстрел «дружественного» блокпоста, на котором стояли боевики «Правого сектора».
Соответствующую видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Джокер», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В сюжете видно, как блокпост между посёлками Ломакино и Лебединское (район города Мариуполь) подвергся массированному продолжительному артобстрелу.
«На блокпосте мирно дежурили правосеки, усилившие 128 бригаду. Солдатики 93 бригады решили, что пришло время для правосеков платить по счетам, и около 15:00 открыли по ним огонь из миномётов 120 мм. Эта месть оказалась эффективной. Блокпост был полностью уничтожен, погибло 7 правосеков, сгорели две БМП-2 и один военный внедорожник.
Донецкие солдатики офигели от происходящего и решили заснять это на видео, думая, что у украинских солдатиков взорвался очередной склад», – прокомментировали в Telegram-канале.
Там же была опубликована переписка бойцов 93 бригады ВСУ – той самой, которая предположительно и открыла огонь по украинскому блокпосту.
«Они (националисты «Правого сектора» – прим.) всегда были нашим позором. Не скорблю. Жаль только, там были пацаны из 128-й», – пояснил боевик с ником «Кот».
«Ответьте себе на два вопроса: чей это квадрик? Откуда у меня это видео? А потом все дружно скинулись товарищу майору на пенсию», – ответили в переписке на предположение, что обстрел организовали всё-таки «сепаратисты».
Спасибо!
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