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18.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Происшествия, Украина
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ВСУ уничтожили блокпост правосеков

Новости УкраиныВ зоне «ООС» одно из подразделений ВСУ совершило артобстрел «дружественного» блокпоста, на котором стояли...

В зоне «ООС» одно из подразделений ВСУ совершило артобстрел «дружественного» блокпоста, на котором стояли боевики «Правого сектора».

Соответствующую видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Джокер», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как блокпост между посёлками Ломакино и Лебединское (район города Мариуполь) подвергся массированному продолжительному артобстрелу.

«На блокпосте мирно дежурили правосеки, усилившие 128 бригаду. Солдатики 93 бригады решили, что пришло время для правосеков платить по счетам, и около 15:00 открыли по ним огонь из миномётов 120 мм. Эта месть оказалась эффективной. Блокпост был полностью уничтожен, погибло 7 правосеков, сгорели две БМП-2 и один военный внедорожник.

Донецкие солдатики офигели от происходящего и решили заснять это на видео, думая, что у украинских солдатиков взорвался очередной склад», – прокомментировали в Telegram-канале.

Там же была опубликована переписка бойцов 93 бригады ВСУ – той самой, которая предположительно и открыла огонь по украинскому блокпосту.

«Они (националисты «Правого сектора» – прим.) всегда были нашим позором. Не скорблю. Жаль только, там были пацаны из 128-й», – пояснил боевик с ником «Кот».


«Ответьте себе на два вопроса: чей это квадрик? Откуда у меня это видео? А потом все дружно скинулись товарищу майору на пенсию», – ответили в переписке на предположение, что обстрел организовали всё-таки «сепаратисты».

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