ВСУ усилили ударную группировку в Донбассе тяжелым вооружением

20.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия продолжает готовится к обострению войны в Донбассе и усиливает военную группировку в зоне «ООС».

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



В частности, он сообщил, что в ходе подготовки к наступательным действиям Киев продолжает усиливать ударную группировку в Донбассе.

«Так, 2-й гаубичный самоходный артиллерийский дивизион 93-й бригады, вооруженный 12 152-мм гаубицами 2С3 «Акация» сосредоточился на северной окраине Очеретино в 16-ти км от линии соприкосновения. Одновременно с этим, 1-й механизированный батальон 93-й бригады сосредоточился в 1-м км западнее Новосёловки, 2-й в 4-х километрах от линии соприкосновения. 2-й механизированный батальон 93-й бригады усилил 1-й и 2-й батальоны 92-й бригады в районе Авдеевки. В районе Верхнеторецкого, в 4-х километрах от линии соприкосновения сконцентрирован 3-й батальон 93-й механизированной бригады», – сообщил представитель оборонного ведомства.

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