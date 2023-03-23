ВСУ усилились беспилотными «акулами»

Игорь Шкапа.  
23.03.2023 17:32
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В украинские войска поступила новая партия беспилотных летательных аппаратов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил украинский военный эксперт Тарас Чмут.

В украинские войска поступила новая партия беспилотных летательных аппаратов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Первая «Акула» уже в войсках. На прошлой неделе первый из 25 беспилотных авиационных комплексов «Шарк» [акула в переводе с английского]поступил в армию! Два самолета, наземная станция управления, катапульта, полный комплект ЗИПов для работы и обслуживания техники, и самое главное – новый кастомизированный полноприводный бус от Torsus, на котором это все размещено!», – похвастался эксперт.

По его словам, радиус действия беспилотника до 60 километров и четырехчасовая продолжительность полета «обеспечит разведку и целеуказание» артиллерии и реактивным системам.

«Большое спасибо нашим партнерам из сети АЗК OKKO, которые летом прошлого года поверили в наш амбициозный проект, поддержали его, и сегодня мы совместно можем обеспечивать наши Силы обороны отличной техникой для работы!.. Осталось собрать еще на три комплекса — присоединяйтесь по ссылке 👉 http://charity.okko.ua

Или заправляйтесь PULLS 95 или PULLS Diesel в сети АЗК ОККО. С каждого литра этих видов горючего 1 грн автоматически будет передаваться на ШАРК», – добавил Чмут.

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