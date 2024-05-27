ВСУ устали и «бегут по инерции» – украинский солдат

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 10:33
  (Мск) ,  Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В украинской армии накопилась огромная усталость. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский военный Сергей Гнездилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гнездилова, остановиться ВСУ не могут, потому что слишком много потерь было в этом конфликте.

В украинской армии накопилась огромная усталость. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного...

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«Это история про потери – то есть насколько много потеряно, и будет ли смысл, если мы сейчас сдадимся, а, может, это уже финишная прямая. Знаешь, это когда бежишь марафон и очень сильно устал, но продолжаешь его бежать, потому что до финиша осталось каких-то полкилометра или 300 метров, а ты взял, остановился и не добежал.

Ты будешь, конечно же, в проигрыше. Потому большинство военнослужащих продолжают по инерции бежать – очень уставшие, но понимают, что к сожалению, так сложилась ситуация, общество не готово», – заявил Гнездилов.

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