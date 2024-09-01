Открытием Курского фронта режим Владимира Зеленского обрек ВСУ на огромные потери, сопоставимые с потерями гитлеровских войск в разгар битвы на Курской дуге.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был рекордный день потерь укропов 2545 человек. Если говорить за август, то, получается, уже под 60 тысяч они потеряли, а август ещё не закончился. Видимо, если ещё несколько дней такие потери, будет близко к 70 тысячам, а это уже сравнимо с потерями немецко-фашистских захватчиков в 1943 году в разгар Курской битвы – 73 тысячи, причём на всех фронтах. Я думал 2 тысячи – уже запредельная планка, а теперь две с половиной, украинцы помогли взять эту планку открытием Курского фронта.

Пишут, что сегодня рекорд обновили – 2595 человек потери укропов в день. Это ещё верхушка айсберга, сколько скрытых потерь, потому что бесконечно наносятся удары в тыл укропам. Это действительно надводная часть того, что происходит. Побоище сравнимое по масштабам с Великой Отечественной войной только на одном единственном участке», – сказал Хайруллин.