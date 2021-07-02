02.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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ВСУ устроили массированный обстрел Донбасса, есть погибшие и раненый

Новости УкраиныВСУ в зоне «ООС» устроили массированный обстрел ДНР с применением тяжёлой артиллерии, в результате...

ВСУ в зоне «ООС» устроили массированный обстрел ДНР с применением тяжёлой артиллерии, в результате чего один защитник республики погиб и ещё один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие сутки со стороны украинских боевиков зафиксировано семь нарушений второго пункта Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что всего за прошедшие сутки украинские каратели выпустили по территории ДНР восемьдесят 122-мм артиллерийских снарядов, семьдесят шесть 120-мм и 80-мм мин, и сорок выстрелов из вооружения БМП-2. Всего было обстреляно пять населённых пунктов.

«В результате подлых вражеских обстрелов один наш защитник погиб и один получил ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, а раненному желаем скорейшего выздоровления», – добавили в НМ ДНР.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

В то же время в пресс-службе НМ ЛНР сообщили, что в результате украинского обстрела, произведённого из 82-мм миномётов и стрелкового оружия, погиб один военнослужащий Луганской Народной Республики.

«Для обеспечения безопасности мирного населения Республики наши защитники были вынуждены открыть огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения по позициям противника, с которых велась стрельба», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в НМ ЛНР отметили, что всего с начала года от действий ВФУ пострадали 10 мирных жителей и 16 военнослужащих республики!

«По данным СЦКК ЛНР 01 января по 01 июля от действий ВФУ погиб 1 мирный житель и 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

За этот же период погибло 12 защитников Республики и 4 получили ранения», – говорится в сообщении.

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