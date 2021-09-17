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17.09.2021 23:00 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс
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ВСУ устроили обстрел окраин Донецка, пострадали мирные жители

В результате обстрела из минометов окраин Донецка со стороны ВСУ ранения различной тяжести получили...

В результате обстрела из минометов окраин Донецка со стороны ВСУ ранения различной тяжести получили трое мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пострадавшие – 1987,1991 и 1963 годов рождения. Одного из раненых прооперировали. Ему удалили почку. Сейчас мужчина в тяжёлом состоянии в реанимации.

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Также были повреждены жилые дома по семи адресам – ул. Васильченко 37 и 39, ул. Энгельса, 26, 28, 37, 39 и ул. Шверника, 48.

Защитники Донбасса были вынуждены открыть ответный огонь, в результате которого один украинский боевик погиб, и ещё один получил ранения.

«Мы погасили огневые точки, есть потери у противника, стрельбы сразу прекратилась», – сказал приехавший на место обстрела официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Работающий в Донецке российский военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал сюжет с места преступления украинских боевиков. Обстрелу подвергся частный сектор. Во многих домах проживали маленькие дети.

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