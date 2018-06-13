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13.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

ВСУ устроили перестрелку с правосеками под носом наблюдателей Красного Креста


Вооружённые силы ДНР зафиксировали в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Жованка перестрелку между представителями ВСУ и «Правого сектора».

Об этом сообщает Оперативное командование ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром с 10:40 наши подразделения фиксировали в районе населённого пункта Жованка перестрелку между боевиками ВСУ и ДУК «Правый сектор». Террористы друг против друга применяли стрелковое оружие. Информация о пострадавших мирных жителях и украинских террористах уточняется», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что в районе перестрелки присутствовали два автомобиля МККК, которых украинские силовики, вероятно, пытались таким образом напугать и дискредитировать Вооружённые силы ДНР. Кроме того, в Оперативном командовании не исключили вероятность того, что это были внутренние разбирательства между украинской армией и радикалами.

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