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06.10.2021 13:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
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ВСУ устроили провокационную ракетную стрельбу на границе с Крымом

Новости УкраиныУкраина провела ракетные стрельбы из комплексов «Точка-У» вблизи границы с Крымом. Об этом сообщает...

Украина провела ракетные стрельбы из комплексов «Точка-У» вблизи границы с Крымом.

Об этом сообщает Командование объединенных сил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам командующего объединенными силами Сергея Наева, украинские военные выполнили условные пуски по ракетным комплексам, аэродромам, командным пунктам и аэродромам противника.

«Подразделение быстро вышло в район боевого применения и совершило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника», – заявил Наев.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, Украина систематически увеличивает свою боеспособность и готовится к противостоянию с Россией и республиками Донбасса. При этом глобальной угрозы ее учения не представляют.

«Понятно, что сейчас Украина может проводить учения только против одного противника – это против России и, соответственно, против Донбасса. Естественно, все их учения имеют сценарий, как они говорят, «отражения российской агрессии» или операции против «сепаратистов». Представляют ли они для нас угрозу? Как и любые учения, конечно, они представляют угрозу в том смысле, что украинская армия учится, поднимает свою боеспособность. Но какой-то глобальной угрозы точно не представляют, потому что уровень нашей армии совершенно несоизмерим с тем, что есть у Украины», – сказал эксперт в комментарии «ПолитНавигатору».

«Поэтому для Украины это дежурные учения, которые давным-давно запланированы, никакой демонстрации в них нет, учитывая, что «Точка-У» – это ракета хорошая, но она стоит на вооружении больше 30 лет. Так что в этом случае мы, что называется, просто приняли к сведению», – заявил Шурыгин

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