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ВСУ устроили провокацию во время инаугурации главы ДНР
Во время инаугурации нового главы ДНР Дениса Пушилина ВСУ обстреляли посёлок Гольмовской на окраине Горловки.
Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»
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В представительстве республики рассказали об обстреле силовиками ВСУ территории ДНР.
«В 12.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению поселок Гольмовской в Горловке: выпущена одна мина калибром 82 мм, одна граната из РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки украинские военные 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 40 боеприпасов.
Метки: ВСУ, Денис Пушилин, инаугурация, конфликт в Донбассе
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