//exit;
20.11.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Выборы, Донбасс, Украина
Просмотров:

ВСУ устроили провокацию во время инаугурации главы ДНР

Во время инаугурации нового главы ДНР Дениса Пушилина ВСУ обстреляли посёлок Гольмовской на окраине Горловки.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В представительстве республики рассказали об обстреле силовиками ВСУ территории ДНР.

«В 12.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению поселок Гольмовской в Горловке: выпущена одна мина калибром 82 мм, одна граната из РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки украинские военные 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 40 боеприпасов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть