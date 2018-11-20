ВСУ устроили провокацию во время инаугурации главы ДНР

20.11.2018, Донецк, Владимир Гладков

Во время инаугурации нового главы ДНР Дениса Пушилина ВСУ обстреляли посёлок Гольмовской на окраине Горловки.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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В представительстве республики рассказали об обстреле силовиками ВСУ территории ДНР.

«В 12.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению поселок Гольмовской в Горловке: выпущена одна мина калибром 82 мм, одна граната из РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки украинские военные 13 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР около 40 боеприпасов.