ВСУ уже бросили в атаку свой стратегический резерв, но «солдатики кончаются»

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Украинские источники признают, что в ВСУ закончился мотивированный и обученный контингент.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы смотрим, в том числе, и за украинскими источниками и видим, что там констатируют некое смещение качества личного состава в сторону не очень мотивированного. Один лидер украинских неонацистов прямо сказал: солдатики-то заканчиваются. Мотивированные «солдатики», которые идейно пошли 24 февраля прошлого года воевать «против москаля». Остаются согнанные силой мобилизованные, которые примерами героизма не блещут», – сказал Коц.

По его мнению, это подтверждает количество и качество украинских военных, сдающихся в плен.

«Безусловно, там есть люди, которые идейно идут в атаку. Полно профессиональных иностранных военных. Уж не знаю, в каком они там качестве: наемники, добровольцы, «отпускники». В передовых рядах их много. Но пехота, которая должна рвать зубами противника в окопах, начинает сдаваться, причем, довольно большими подразделениями от отделения до взвода. Это говорит о том, что не самые подготовленные солдаты идут вперед», – отметил Коц.

При этом он уверен, что украинское командование уже бросило в атаку свой стратегический резерв.

«Если мы будем судить по офицерам, которые попадают в плен, мы можем сделать вывод, что уже задействованы стратегические резервы противника. Например, в плен попал командир роты 116-й бригады ВСУ. А это 10-й корпус, который специально готовили для прорыва. Они являлись ударным кулаком, призванным разорвать наш ударный край и выйти на оперативный простор», – сказал Коц.