ВСУ уже готовы к миру, но в Киеве и слышать не хотят – Фесенко

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После отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного украинскому населению будет намного трудней «продать» соглашение о прекращении огня.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соглашение о прекращении огня могут подписать уполномоченные представители двух стран, а могут подписать военные. Если бы командующим остался Залужный, то тогда чисто политтехнологически, с точки зрения придания большего авторитета этому соглашению внутри Украины, было бы выгодно чтобы подписал Залужный. А сейчас уже другая ситуация», – заметил Фесенко.

«Так, может быть, его и убрали, потому что он не захотел подписывать? А Сырский подпишет», – предположил ведущий.

Однако политолог подчеркнул, что в Киеве мира не хотят.

«Нет. Нет никаких реальных данных, мы видим по позиции Зеленского и по всему контексту, что ни о каких переговорах не идёт речь вообще. Кстати, некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики», – подытожил он.