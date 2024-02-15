ВСУ уже готовы к миру, но в Киеве и слышать не хотят – Фесенко

Вадим Москаленко.  
15.02.2024 16:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 577
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


После отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного украинскому населению будет намного трудней «продать» соглашение о прекращении огня.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного украинскому населению будет намного трудней «продать» соглашение о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Соглашение о прекращении огня могут подписать уполномоченные представители двух стран, а могут подписать военные. Если бы командующим остался Залужный, то тогда чисто политтехнологически, с точки зрения придания большего авторитета этому соглашению внутри Украины, было бы выгодно чтобы подписал Залужный. А сейчас уже другая ситуация», – заметил Фесенко.

«Так, может быть, его и убрали, потому что он не захотел подписывать? А Сырский подпишет», – предположил ведущий.

Однако политолог подчеркнул, что в Киеве мира не хотят.

«Нет. Нет никаких реальных данных, мы видим по позиции Зеленского и по всему контексту, что ни о каких переговорах не идёт речь вообще.

Кстати, некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть войны, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня. Гораздо быстрее, чем некоторые наши гражданские политики», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть