ВСУ уже готовятся к «Курской битве», понимая, что «Сталинград» проигран – Подоляка

Генеральное сражение для ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции пройдет в феврале, тогда как ВСУ готовятся к нему на март.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил блогер-миллионник, военный обозреватель Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Планы я, конечно, не знаю, потому что планы в Генштабе, – отметил он. – Я могу только предполагать с учётом того, что далеко не все наши резервы уже использованы, и самое главное – противник не использовал свой стратегический резерв. Я понимаю, и все понимают, что главное сражение ещё пока не началось, главные силы в бой не введены. Но к нему все очень интенсивно готовятся, и действительно – всё говорит о том, что в феврале оно должно разразиться».

Итогом сражения, по словам обозреватлея, станет новая конфигурация фронта и понимание, как будут развиваться события дальше, что зависит от количества потерь.

«Ожидается, что противник готовится к весеннему наступлению, но сможет ли он это сделать? Пока непонятно. Он уже пытался, тоже хотел зимой наступать. Но в связи с тем, что зимой понес очень большие потери, все эти планы были отложены. Вполне может быть точно так же, если нам удастся удачно провести главную наступательную кампанию, мы сможем так же добиться того, что никакого серьезного удара они сделать не смогут. А если попытаются, то будут разгромлены, – считает Подоляка. – Сейчас ситуация очень напоминает 1942-й–начало 1943 года, когда по итогу после разгрома под Сталинградом, хотя Артёмовск не совсем Сталинград, но во многом Соледар с Артёмовском – Сталинград в миниатюре, но по значению они очень важны, потому что противники на Украине поняли, что выигрыша войны не будет – будет проигрыш. Вопрос только когда и с какими потерями. Почему сейчас сопротивляются мобилизованные, которых вытаскивают со всех уголков по всем городам Украины, они все понимают, что идут на убой, что война не будет выиграна, что их просто уничтожат во благо англосаксонского мира. И это очень здорово усложняет, создает противнику проблемы, и в этом в каком-то смысле для нас и для них Сталинград».

Формирование частей для наступления на Крым говорит о последней попытке ВСУ переломить ситуацию в свою пользу.

«После Сталинграда была Курская битва, главная задача которой для немцев – попытаться последний раз переломить ситуацию в свою пользу, используя лучшие на тот момент свои части. Отсюда попытка продать им западное мощное вооружение, собрать элитные части из тех же пограничников, нацгвардии и полицейских. Они сейчас формируют новые бригады, чтобы весной попытать своё счастье в последний раз. По итогу вот этой попытки будет какая-то ещё новая реальность. Собственно говоря, так война обычно и идёт», – заключил Подоляка.