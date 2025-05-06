ВСУ уже молятся на остановку по линии фронта и готовы отказаться от НАТО

Анатолий Лапин.  
06.05.2025 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Большое количество украинских военных согласится с тем, чтобы остановить боевые действия на нынешней линии фронта и отказаться от членства в НАТО, а количественный состав ВСУ все равно будет сокращен.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большое количество украинских военных согласится с тем, чтобы остановить боевые действия на нынешней линии...

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«Если говорить о реальности, я думаю, что для нас была бы достаточной победой, это остановка войны по линии разграничения. Я думаю, достаточно много людей и со стороны военных, и со стороны гражданских это бы поддержали, разграничение по линии. Естественно, речь не идет ни о какой отдаче в административных границах областей, которые они там в свою Конституцию записали. Речь абсолютно не должна и не может идти об официальном признании в временно оккупированных территорий», – сказал ВСУшник.

Пр этом он добавил, что речь не должна идти о глобальном сокращении численности войск украинской армии.

«Нам самим придется это сделать. Мы не сможем содержать такую армию после войны, но это должно быть не под давлением по четкому какому-то количеству прописанному, условно говоря, 100 − 200 тысяч человек оставить. Мы должны сами для себя рассчитать, какое необходимое количество у нас должно остаться в действующей, какое активных резервистов, какое количество уйдет на подготовку, чтобы мы были готовы на всякий случай.

Естественно, мы должны со своей стороны отказаться от НАТО. Тут отказываться – это чисто технически, потому что все прекрасно давно понимают, никто нас не ждет, никто не возьмет, они постоянно об этом говорят. Просто нам нужно сделать какой-то нормальный политический шаг и проголосовать, чтобы это убрали вообще из Конституции», – заявил Прошинский.

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