ВСУ не по силам остановить наступление русской армии, и узурпатор Владимир Зеленский лишился аргументов для выпрашивания американской помощи.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В Нью-Йорке, да и на всём торецком направлении, они уже не могут остановить. Наши наступают тремя колоннами, и до сих пор они [ВСУ] не могут купировать этот прорыв.

Риторика фюрера Зеленского всё время заключалась в том, что вот прорыв, а мы его купировали, давайте, платите больше денег, мы ведь ещё держимся. И Сырский докладывал: «Мы бросили туда столько-то бригад, утопили в крови, но русских остановили», – подчеркнул военкор.