ВСУ уже не могут остановить продвижение армии России – Хайруллин

Сергей Вредников.  
23.07.2024 18:43
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 407
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ не по силам остановить наступление русской армии, и узурпатор Владимир Зеленский лишился аргументов для выпрашивания американской помощи.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ не по силам остановить наступление русской армии, и узурпатор Владимир Зеленский лишился аргументов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В Нью-Йорке, да и на всём торецком направлении, они уже не могут остановить. Наши наступают тремя колоннами, и до сих пор они [ВСУ] не могут купировать этот прорыв.

Риторика фюрера Зеленского всё время заключалась в том, что вот прорыв, а мы его купировали, давайте, платите больше денег, мы ведь ещё держимся. И Сырский докладывал: «Мы бросили туда столько-то бригад, утопили в крови, но русских остановили», – подчеркнул военкор.

«Но на этой неделе произошёл ряд ключевых прорывов, на которые укропы не отреагировали. Промолчали. То есть, фронт из единой системы, когда резервы перетекают из одного участка в другой, он превратился в обособленные участки», – добавил Хайруллин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть