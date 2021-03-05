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05.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, нацизм, Пропаганда, Украина
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ВСУ уже не стесняются открыто использовать гитлеровские наработки

Новости Украины

На линии соприкосновения в Донбассе ВСУ включают пропагандистские записи, которые использовались гитлеровской армией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается в группе «Плохие новости18+» в соцсети «ВКонтакте».

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«Украинские военнослужащие троллят ополченцев с ДНР на линии соприкосновения возле Донецка записями эпохи третьего рейха, которые немецко-фашистские захватчики включали перед обороняющимися советскими воинами», – сообщают в паблике.

В группе также разместили соответствующее видео.

«Советские солдаты, вы голодны, вы замёрзли, вы устали. Горячая еда, тёплая и сухая одежда, медицинская помощь, и место для безопасного отдыха ждут вас в ближайшем немецком полевом госпитале. Наши дисциплинированные солдаты получили строгий приказ – радушно принимать всех советских воинов которые сдаются в плен», – говорится в записи, которую транслируют украинские военнослужащие.

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