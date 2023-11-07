ВСУ уже выдыхаются на многих направлениях – Марочко

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Украина больше не в состоянии вести наступление по многим направлениям, поэтому пытается сконцентрировать усилия на отдельных участках.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт, подполковник в отставке из ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть сводки, то противник сделал приоритет на Купянском и Краснолиманском направлениях. 97% всех атакующих действий в нашей зоне ответственности противник предпринимает на Купянском и Краснолиманском направлении. Кроме того, существенно сократились наступательные действия врага на Донецком направлении. Эта тенденция наблюдается на протяжении двух недель. У украинского командования, видимо, есть планы действовать на этих двух направлениях, потому что они не могут дальше распылять силы, нужно экономить боеприпасы и наносить удары точечно, как им советовали западные кураторы», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что Российская армия продолжает занимать активную оборону, однако при этом умудряется медленно продвигаться вперёд.

«Я не считаю, что на Купянском направлении идут наступательные действия со стороны наших войск. Это называется маневренной обороной, которая предусматривает контратакующие действия. Если мы говорим о полномасштабном наступлении, то это захват определённых рубежей – и продвижение вперёд. Здесь же мы видим весьма плавающую линию боестолкновения, когда наши войска то идут вперёд, то делают отступления, чтобы заманить врага в огневые мешки. Но если брать в целом, то никаких существенных изменений на Купянском направлении нет. Поэтому наступления нет. Есть обычная работа, которую проделывают наши военнослужащие, и в ходе которой они улучшают свои позиции. Но преднамеренных наступательных действий я не вижу. Но, тем не менее, на Купянском направлении мы продвинулись существенно, даже по мнению западных аналитиков», – подытожил эксперт.