ВСУ в 2014 году хватило двух недель, чтобы стать в глазах Донбасса карателями

13.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В том, что в принципе лояльно относившееся к ВСУ население Донбасса уже через две недели стало называть украинских боевиков «бандеровцами» и «карателями» – виноват не беспредел и мародёрство с их стороны, а «российская пропаганда».

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявила украинская пропагандистка, основательница «Армия FM», экс-глава пресс-центра Минобороны Украины, полковник Яна Холодная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По ситуации с Крымом мы убедились в том, что для них (России – ред.) информационный фронт был намного больший того, что они открыто бы зашли и начали стрелять.

Когда они начали бороться за разум наших людей и влиять на их разум с помощью своей пропаганды, фэйков и так далее, это до оккупации и во время оккупации, мы знаем яркие примеры – то это сработало, к сожалению, в современном мире.

У меня было чудесное интервью с ныне командующим десантно-штурмовыми войсками Евгением Мойсюком. Тогда, в 2014, году он служил в 25-ой бригаде и он говорил, они были одними из первых кто заехал на территорию Донбасса, уже после оккупации Крыма.

И он говорит, что когда мы приехали, жители Донетчины, в принципе, встречали украинскую армию нормально, позитивно, не было этого негатива.

Прошло две недели, включилась российская пропаганда, и народ, как подменили – всё, мы стали для них карателями, бандеровцами и так далее», – уверяет пропагандистка.