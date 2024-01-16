ВСУ в Авдеевке очень жалуются на ночные удары российских дронов

В то время, как украинцы всё ещё собирают FPV-дроны по гаражам и домам, в России наладили серийное производство боевых летательных аппаратов с приборами ночного видения, тепловизионными камерами и инфракрасным наведением.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, бывший гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация остаётся стабильно тяжёлой. Один из самых тяжёлых участков – это Авдеевка. Несмотря на то, что русские там сконцентрировали просто сумасшедшее количество и личного состава, и техники, несмотря на то, что полностью, к сожалению, об этом надо сказать честно, потому что об этом говорят наши защитники, что, по крайней мере, в районе Авдеевки русские полностью господствуют в воздухе. Я имею в виду, в первую очередь, дроны. И в отличие от той техники, которую пытаемся использовать мы, делая FPV чуть ли не в гаражах и на дому, к сожалению, у орков уже серийно выпускаются дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами. Что позволяет им довольно эффективно охотиться на наших защитников, на нашу технику даже в тёмное время суток. Нам ещё до этого…я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении не есть позитивная», – пожаловался Тука.

Он добавил, что «с этим надо что-то делать».

«То, что технологически орки системно используют FPV-дроны-камикадзе с инфракрасным наведением, к сожалению, это факт. А у нас если какие-то такие единицы появляются, то это считается какой-то изюминкой подразделения, а у врага, к сожалению, это уже расходный материал. И с этим надо немедленно что-то делать», – сокрушается бывший чиновник.