ВСУ в Авдеевке только за январь приняли порядка 600 авиабомб – Бутусов

Анатолий Лапин.  
19.02.2024 09:24
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Потеря Авдеевки ВСУ – это результат тотального огневого преимущества российской армии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря Авдеевки ВСУ – это результат тотального огневого преимущества российской армии. Об этом в...

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По словам Бутусова, у ВСУ был большой дефицит и по артиллерийским снарядам, чего не ощущалось в российской армии.

«В январе враг по Авдеевке начал применять большое количество авиации. Только за январь, только то, что у нас зарегистрировано по пускам, по городу было выпущено почти 600 авиабомб, по району обороны 110-й бригады.

Конечно, такие массированные атаки вместе с преимуществом русских в артиллерии, в количестве снарядов очень тяжело обозначались на нашей обороне. С нашей стороны как раз в январе-декабре, к сожалению, не было такого количества боеприпасов, как раньше, и враг начал спокойно накапливаться, прижиматься к нашим позициям, он не нес поражения, и с севера они смогли подходить все ближе и ближе», – заявил Бутусов.

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