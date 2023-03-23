ВСУ в Бахмуте: нам дан приказ уничтожить город!

Офис Зеленского сообщил, что тот якобы «посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении» и даже вручил каких-то побрякушек «героям». Достоверных сведений об этом посещении не имеется, кроме короткого видео. Но, если и побывал, то явно в безопасном месте, не в городе, убеждены многие местные жители.

Вот как прокомментировал сей вояж бывший правоохранитель Андрей, которому совсем немного оставалось до пенсии, когда он решил все бросить и переправиться в ДНР. Такое решение он принял после того, как на него и его семью совершили нападение мародеры из ВСУ. Мы уже писали о том, как нацисты расстреляли его полицейский автомобиль и избили его и домочадцев за то, что те возмутились грабежом у соседей. А потом «захисныки» накрыли дом минометным обстрелом. Семье еле удалось спастись с помощью вагнеровцев, которые буквально на руках пронесли их через заболоченную местность в свое расположение.

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«Приезды Зеленского большого восторга у «ВСУк» не вызывают. Какие бы цацки он ни привозил. Я знаю, что в частях укрепилось мнение насчет того, что если Зеля куда-нибудь припрется, то потом это место переходит под контроль русских», – говорит Андрей.

Задаем вопрос бывшему украинскому полицейскому – почему ВСУ так зацепились за Бахмут? Зачем губить тут все новые и новые сотни необстрелянных новобранцев, если даже американцы уже советовали отступить? Кстати, как следует из истории, гитлеровцы в свое время, когда наступала Красная армия, увели свои войска из Бахмута, чтобы те не погибли зазря.

«И правильно сделали. Город ведь находится в низине, очень удобно для создания котла. А по поводу причины – вы знаете, даже «охвицеры» ихние удивлялись. Ну, понятное дело, приплетали сюда рассуждения о логистике и так далее. Но не слишком-то сами в них верили. Однако довольно часто я слышал от них сравнения со Сталинградом. Причем почти в одних и тех же выражениях. То есть, я думаю, им такие политинформации сверху спускают. Вот, вполне может быть, в этом и причина: политика. Президенту очень захотелось прославиться на Бахмуте, как на Сталинграде. Жалеет только, наверное, что не успел в Зелеград переименовать».

Что касается логистики, то единственной доступной для ВСУ дорогой пока остается та, что ведет на Константиновку (29 км от Бахмута), пролегая через посёлки Красное и Артёмовское. Она вся разворочена, представляет собой мокрую глинистую массу, где тут и там встречаются разбитые и сожженные нацистские бронетехника и автомобили, на которых те пытались вырваться из города. Сейчас она, как и все другие близлежащие дороги, постоянно находится под прицелом вагнеровцев. До полного ее перекрытия и соответственно замыкания котла остается менее 4 км.

Андрей продолжает:

«Мой брат работал в охране горадминистрации, вернее, в частной фирме, которая ее охраняла. Ездил с ее работниками по этой дороге в город почти каждый день, пока это было возможно. Из Константиновки – туда перебазировалась администрация после того, как ее здание разбомбили. Приезжали на пару часов в бывшую больницу (все врачи и оборудование эвакуировались в Бровары Киевской области), привозили гуманитарку. Мирным людям и солдатам. Одна из заведующих отделами получила несколько легких ранений, не выдержала и уволилась. Совсем недавно уволился и брат. Это произошло после того, как он решил заехать в свой дом, проверить, как там, что… И вот представляете, открывает ворота и видит там мордоворотов, извините за рифму. Хозяйничают, как в своем поместье. Вытащили диван во двор, сидят на нем, шашлыки жарят, жрут и пьют. Он на них заорал: вы что тут делаете?! А они ржут и автоматы в его сторону поворачивают. Тут подошел старший, говорит: тихо, ша, мы тут батькивщину защищаем. Явный галичанин. И вообще, говорит, скажи спасибо, что мы у тебя тут заселились. Открою тебе, как менту: нам приказано Бахмут на 80 процентов уничтожить. Остальные дома оставить только для наших укрытий. Так что это тебе гарантия, что наши хлопцы по твоему дому палить не будут. Брат его спрашивает: ты сам где живешь? Он: во Львове. Брат: так дай мне ключи от твоего дома, я туда поеду жить, пока ты тут! Давай!!! Ну галичанин, конечно, ни в какую. Брат опять начал ругаться, потом увидел, вояки уже опять автоматы поднимают. А им-то что – пришьют, и всего делов. Ну что ему было делать с ними? Плюнул и ушел. Так и остался без дома. Вернулся в Константиновку, уволился, собрал вещи и переехал в Запорожье, где уже семья была».

Приблизительно известно, сколько человек осталось сейчас в Бахмуте из местных жителей. А в Запорожье у переселенцев жизнь тоже не сахар.

«Не более 4 тысяч. В основном это пожилые люди и те, кому сложно передвигаться. А что до переселенцев, сложно живут. Выплаты им задерживают, работы не найти. Мужчины даже зрелого возраста опасаются заниматься поисками трудоустройства. Чтобы в армию не забрили. Всё ведь через военкомат… А еще что очень шокировало и брата, и других эвакуированных: их земляки, которые давно уже тут обосновались, не верят, что нацики уничтожают их родину и жителей изнутри. «Не может быть! По телевизору совсем другое показывают!». Во как работает пропаганда».

Сейчас украинскими СМИ сообщается, что ВСУ под руководством главкома сухопутных войск Сырского готовят контрнаступление на Бахмут с пяти направлений.

«Знакомые сообщают, что бои идут уже почти в центре, в районе стадиона «Металлург», еще летом изуродованного внутренними обстрелами укров. Русскими почти полностью зачищена промзона. ВСУ стали отходить за железнодорожный вокзал. Там элеватор, склады и пустая больница. Та самая, куда брат возил гуманитарку. Ну и старые советские казармы неподалеку».

О том же сообщают и местные паблики. Но главные темы в них – поиск людей, которых в Бахмуте пропало очень много. А также свидетельства очевидцев фашистских зверств, которым удалось вырваться из этого ада.

Вот лишь некоторые примеры:

«Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти папу! Ошивалов Валерий Павлович, 02.11.1948 г. рождения. Проживал на Медовой, район Собачевки. Люди, которые жили рядом с ним, сегодня появились в списках. Его нет, и в какой город эвакуировали – неизвестно. Он очень плохо слышит, буду рад любой информации, спасибо!».

«Ищем Коцура Александра и его жену Татьяну. Жили в районе мясокомбината, ул. Фрунзе (Трояндова). Больше трёх месяцев не выходят на связь.В списках эвакуированных нет».

Жительница Елена сообщает о том, как поступают нацисты с жителями, не пожелавшими эвакуироваться в Незалежную:

«Из подвалов не давали выходить в последнее время. Летают их коптеры, как только движения увидят, идет обстрел. Тупо минами закидывают тех, кто не хотел уезжать».

Еще одна жительница, Оксана, рассказала том, как ее мать убили украинские боевики, когда их семья вышла к колодцу набрать воды. Их засекли дроны, которых «всуки» специально запускают над жилым сектором. (От которого, впрочем, почти ничего не осталось. Не 80% уничтожено, а все 90%). После прозвучал взрыв, мать Оксаны получила ранение в живот… Женщина очень ждала победы 10 лет, но не дождалась…

«Затопить печь было невозможно, они сразу видели дым, и начинались обстрелы. Видят мирняк – и начинают туда лупить… Они говорили, что нас не защищают, а наоборот — убьют потому, что мы сепаратисты. Кто не уехал на Украину – для них сепаратисты и предатели», – говорит Оксана.

Во многих постах выражается также благодарность российским добровольцам за помощь. В том числе, и за эвакуацию брошенных хозяевами животных, которых русские бойцы спасают, порой рискуя собственной жизнью.

«Пусть там Зеля со своим Сырским сколько угодно готовятся к прорыву. Пусть там этот подонок Сырский, бывший советский офицер, который дает команды уничтожать город, пусть и отметился он обороной Киева и контрой на Харьковщине. Мы верим, что здесь у этих сволочей ничего не получится! Потому что правда на нашей стороне. И никогда они больше не станут издеваться над Донбассом!» – к этим словам горожанина Николая добавить нечего.