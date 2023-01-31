ВСУ в Донбассе бездарно растеряли все резервы – эксперт

Владимир Гладков.  
31.01.2023 18:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 885
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


За прошедшие два месяца ВСУ в Донбассе потеряли все резервы, в том числе те два корпуса, которые готовились специально для наступления.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие два месяца ВСУ в Донбассе потеряли все резервы, в том числе те...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В военном отношении очевидно, что потеря Артёмовска – это окончательное взламывание дальней Донецкой дуги. После этого надо будет отходить к Славянску, Краматорску. Но всем понятно, что даже отход туда не оправдывает тех огромных потерь, которые они понесли за два месяца.

Фактически, они сожгли все свои зимние резервы. То, что они готовили к зимнему наступлению, те два новых корпуса, они не смогли подготовить, потому что сожгли всё там», – сказал обозреватель.

Он подчеркнул, что до украинцев начало постепенно доходить, что ВСУ в Донбассе несут колоссальные потери.

«По их же данным, они умудрились положить за полтора месяца в боях 13 тысяч человек убитыми. Это чудовищные потери, тем более на территории примерно десять на десять километров.

Причём сегодня до них начинает доходить. Сегодня везут тех, кто погибал ещё тогда. И конечно над Украиной вой стоит. Количество пропавших без вести исчисляется десятками тысяч. Те, кто попал в плен, их в десять раз меньше, им повезло. Остальные просто лежат где-то в рефрижераторах, либо просто брошены», – резюмировал Шурыгин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть