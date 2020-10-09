09.10.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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ВСУ в Донбассе открыли подпольный завод по производству алкоголя


Украинские военнослужащие в зоне «ООС» организовали нелегальный цех по производству алкоголя, продукция которого распространялась не только по территории подконтрольного Киеву Донбасса, но и отправлялась вглубь страны.

Об этом на брифинге сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам продолжает поступать информация о причастности высокопоставленных украинских боевиков к нелегальному бизнесу в зоне оккупационных сил.

Сотрудниками СБУ выявлен подпольный бизнес по производству алкогольной продукции, налаженный в зоне ООС военным преступником Войченко. Фабрика, на которой производится алкоголь, находится под охраной военнослужащих 14 бригады на окраине поселка Вороново.


Бесперебойную, круглосуточную работу и охрану цеха обеспечивали двадцать шесть украинских боевиков 14-й бригады, которым Войченко выплачивал денежные премии.

В ходе проверки помещений, сотрудниками обнаружены документы, сырье, коробки, акцизные марки и более двенадцати тонн готовой для реализации продукции. Произведенный алкоголь распространялся не только в зоне ООС, но и отправлялась в глубину страны, который следовал на рынки и магазины», – сказал он.

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